Kostenpflichtiger Inhalt: Militär : Trump bestätigt Truppenabzug - CDU-Politiker: Spangdahlem nicht betroffen

Trump macht Ernst: Der Erste Beigeordnete des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Michael Billen (CDU), glaubt trotz der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump über einen Truppenabzug aus Deutschland an den Fortbestand der Eifel-Airbase Spangdahlem.

Die Aussagen seien typisch Trump – Kettenrasseln und Drohungen, sagt Billen. Auf Spangdahlem könne die USA strategisch nicht verzichten.

Trump hatte sich zuvor in Washington erstmals öffentlich zu einem Truppenabzug geäußert, über den zuvor bereits spekuliert worden war. Danach plant die US-Regierung, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland um 9500 auf 25 000 zu reduzieren. Zur Begründung sagte er, die Bundesregierung weigere sich, Verteidigungsausgaben in einem Maße zu erhöhen, die das selbstgesteckte Nato-Ziel erreichen würden. Derzeit sind rund 34 500 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Trump sprach von 52 000 Soldaten. In dieser Zahl dürften rund 17 000 amerikanische Zivilisten im Dienst der US-Streitkräfte enthalten sein.

Trump verwies indirekt auch auf die wirtschaftlichen Schäden, die ein Teilabzug der Soldaten aus Deutschland für die betroffenen Standorte hätte. „Das sind gut bezahlte Soldaten. Sie leben in Deutschland. Sie geben viel von ihrem Geld in Deutschland aus.“ Der Präsident fügte hinzu: „Bis sie (die Deutschen) bezahlen, ziehen wir unsere Soldaten ab, einen Teil unserer Soldaten.“

Das Mainzer Innenministerium hat nach Angaben eines Sprechers noch keine Informationen über mögliche Auswirkungen auf rheinland-pfälzische US-Standorte.

In Rheinland-Pfalz sind rund 18 500 US-Soldaten stationiert, also mehr als die Hälfte der US-Truppenpräsenz in Deutschland.

Nach einem Bericht der „New York Times“ von vor einigen Tagen soll unter anderem eine F-16-Staffel von den Abzugsplänen betroffen sein. In Deutschland verfügt nur der Stützpunkt Spangdahlem über eine solche Einheit.

Ohne Frage hätte ein Abzug der Truppen in Spangdahlem neben der sozialen Komponente auch ernstzunehmende wirtschaftliche Auswirkungen auf die Region, sagt Jan Niewodniczanski. Der Bit-Geschäftsführer ist Vorsitzende des Vereins Host Nation Council, der sich seit Jahrzehnten für gute Beziehungen zwischen Deutschen und Amerikanern einsetzt. Wie CDU-Politiker Michael Billen ist auch Niewodniczanski der Ansicht, dass„die manchmal eher irrational wirkenden Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten“ keine zuverlässige Prognose für die Airbase Spangdahlem zuließen. Die deutsch-amerikanische Freundschaft habe in der Region einen hohen Stellenwert.