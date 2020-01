CDU-Politiker Billen gibt Landtagsmandat auf

Michael Billen posiert für ein Foto. Foto: Harald Tittel/dpa.

Bitburg Der Eifeler CDU-Politiker Michael Billen (64) hat seinen Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. Er werde sein Mandat als Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag am 18. Mai abgeben - auf den Tag genau 24 Jahre nach seinem Einzug ins Parlament, sagte Billen beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Bitburg-Prüm am Sonntag in Bitburg.

„Ich habe dieses Mandat gerne für die Eifel wahrgenommen. Jetzt suche ich neue Herausforderungen“, sagte Billen der Deutschen Presse-Agentur. Als Nachfolger werde der CDU-Fraktionsvorsitzende im Bitburger Stadtrat, Michael Ludwig, nachrücken.