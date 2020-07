CDU: Mehr Engagement von Regierung für Schwimmunterricht

Mainz Rheinland-Pfalz wird nach Einschätzung der CDU zum Nichtschwimmerland. Der Landtagsabgeordnete Herber fordert ein ganzheitliches Konzept für mehr Schwimmbäder und höhere Investitionen des Landes. Das Innenministerium verweist auf sein Engagement.

Die Schwimmausbildung an den rheinland-pfälzischen Schulen ist nach Einschätzung der CDU-Landtagsopposition seit Jahren unzureichend und droht in der Corona-Krise noch weiter abzurutschen. Die Situation sei schon vor Corona alarmierend gewesen und werde sich jetzt noch verschlechtern, weil viele ohnehin defizitäre Bäder in eine noch stärkere finanzielle Schieflage rutschten, sagte der innenpolitische Sprecher Dirk Herber am Freitag in Mainz. Allein um die Bäder zu erhalten, sei ein Investitionsprogramm der Landesregierung von rund fünf Millionen Euro notwendig.