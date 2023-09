Parteien CDU macht Druck für bessere Finanzausstattung der Kommunen

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz seien Kummer gewohnt, was ihre Finanzausstattung durch das Land angeht, erklärte der Oppositionspolitiker. „Doch wir sind an einem Punkt angekommen, an dem viele Bürgermeister und Gemeinderäte einfach keinen anderen Ausweg mehr sehen, als laute Hilferufe nach Mainz zu senden. Nur in Mainz hört niemand zu.“ Die Landesregierung sei nicht nah genug an den Bürgermeistern dran und komme ihrer Verantwortung nicht nach.