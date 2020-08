CDU-Landtagsfraktion will mehr Geld fürs Ehrenamt

Mainz Mehr Geld, Wertschätzung und Anreize für das ehrenamtliche Engagement von Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz hat die CDU-Landtagsfraktion verlangt. Der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf und der Abgeordnete Gordon Schnieder forderten die Ampel-Landesregierung am Mittwoch auf, eine Ehrenamts-Rente für die Mitglieder der sogenannten Blaulicht-Familie zu prüfen.

Vorbilder dazu gebe es bereits in Brandenburg und Thüringen, sagte Baldauf. Thüringen bezahle im Jahr rund fünf Millionen Euro für eine monatliche Rente von 46 Euro, sagte Schnieder. Rheinland-Pfalz habe aber fast doppelt so viele Einwohner und besonders viele Ehrenamtliche, insofern müsse dafür mehr Geld in die Hand genommen werden. Wie vielen ehrenamtlichen Kräften eine solche Rente zugute kommen könne, müsse noch ermittelt werden.