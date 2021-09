CDU-Landtagschef für Debatte über Markenkern der CDU

Mainz CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf hat nach dem historisch schlechten Abschneiden seiner Partei bei einer Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz eine Debatte über den Markenkern der Union gefordert.

„Wir kamen insgesamt nicht geschlossen rüber“, sagte Baldauf über die Union im bundesweiten Wahlkampf. „Das große Wasser nimmt oft das kleine mit“ - vieles an dem schlechten Abschneiden komme aus Berlin. „Aber nicht nur“, betonte Baldauf. Die Partei sei an einer Position angekommen, an der sie sich überlegen müsse, „ob wir noch das verkörpern, was die Menschen wollen“.