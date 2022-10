Universitäten : CDU kritisiert Finanzierung der Hochschulen als zu gering

Studierende mit Mund- und Nasenmaske sitzen in einem Hörsaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Die rheinland-pfälzischen Hochschulen sind nach Auffassung der oppositionellen CDU unterfinanziert. „Die Grundfinanzierung in Rheinland-Pfalz verharrt im Ländervergleich auf niedrigem Niveau“, kritisierte die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Marion Schneid, am Montag in Mainz.

„Das führt zu sinkender Attraktivität unseres Hochschulstandortes. Und für diesen Abwärtstrend ist maßgeblich die Landesregierung verantwortlich.“

Der CDU-Obmann im Wissenschaftsausschuss Matthias Reuber kritisierte: „Die bauliche Situation von Gebäuden an den Hochschulen im Land ist in Rheinland-Pfalz vielerorts zudem mangelhaft.“ Dies schrecke Studierende ab und habe weitreichende Konsequenzen: „Die Wahl des Studienortes fällt immer seltener auf rheinland-pfälzische Hochschulen und wir erleben eine heftige Abwanderung nach dem Bachelor.“ Wer übermäßig Studierende verliere, werde Professorenstellen und Stellen im akademischen Mittelbau nicht mehr nachbesetzen können.

© dpa-infocom, dpa:221024-99-242357/2

(dpa)