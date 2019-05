CDU ist stärkste Kraft bei Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz

Mainz/Bad Ems Bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz hat die CDU trotz deutlicher Verluste erneut die meisten Stimmen gewonnen. Nach dem vorläufigen Landesergebnis für Stadträte, Gemeinderäte und Kreistage erhielten die Christdemokraten 31,0 Prozent der Stimmen, 7,6 Prozentpunkte weniger als bei den Kommunalwahlen 2014. Die SPD kam auf 22,6 Prozent (minus 7,2). Drittstärkste Kraft sind die Grünen mit einem Stimmenanteil von 16,2 Prozent (plus 6,7). Der Landeswahlleiter veröffentlichte am Mittwoch alle Ergebnisse der Kommunalwahlen.

