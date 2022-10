Plenarsitzung : CDU-Gesetzentwurf für mehr Kinderschutz abgelehnt

Saarbrücken Nach einer ungewöhnlich hitzigen Debatte hat der saarländische Landtag einen CDU-Entwurf für ein saarländisches Kinderschutzgesetz abgelehnt. Stattdessen nahm das Plenum am Mittwoch einen Antrag der SPD-Regierungsfraktion an.

Zuvor gab es im Landtag wechselseitige Schuldzuweisungen. Der Abgeordnete Alwin Theobald (CDU) warf den Sozialdemokraten „Parteitaktik“ vor, weil diese dem CDU-Gesetzentwurf nicht zustimmen wollten. „Das Thema liegt Ihnen nicht so am Herzen wie der CDU“, rief er den Sozialdemokraten zu. Parteitaktik sei der SPD „wichtiger als das Wohl der Kinder in diesem Land“.