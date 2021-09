CDU geht in Schlussoffensive zur Bundestagswahl

Mainz Auf einer Klausurtagung holt die rheinland-pfälzische CDU Anlauf für den Endspurt bis zum 26. September. In einer „Mainzer Erklärung“ werden Verbesserungen im Katastrophenschutz gefordert.

Mehr Haustürbesuche und eine stärkere Präsenz auf Internet-Plattformen - die CDU Rheinland-Pfalz hat sich eine dreiwöchige Schlussoffensive bis zur Bundestagswahl vorgenommen. „Wir wollen kämpfen“, sagte die Landesvorsitzende Julia Klöckner am Freitag auf die Frage nach jüngsten Umfrage-Ergebnissen, die die SPD vor der CDU sehen. Bei der Wahl am 26. September gehe es um entscheidende Zukunftsfragen und auch darum, „ob dieses Land eine ruckartige Veränderung bekommt“.

Die Wahl war neben der Flutkatastrophe das Hauptthema einer Klausurtagung in Mainz-Finthen, an der auch der Generalsekretär der Bundespartei, Paul Ziemiak, teilnahm. Er sprach von einer Richtungswahl: „Es ist eine Frage: Wohin steuert unser Land, wird es ein Linksbündnis, eine linke Republik geben?“ Als einen „politischen Erbschleicher“ bezeichnete Ziemiak den SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz. „Er tut so, als wäre er mit (Kanzlerin) Angela Merkel verwandt. In Wirklichkeit macht er eine Politik wie Saskia Esken“, fügte Ziemiak mit Blick auf die Co-Vorsitzende der SPD hinzu, die innerhalb ihrer Partei eher auf der linken Seite verortet wird.