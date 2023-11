Regierung CDU-Fraktionschef wirft Staatssekretärin Machtmissbrauch vor

Hintergrund ist ein Brief Raabs vom 2. Mai an SWR-Landessenderdirektorin Ulla Fiebig. Darin formulierte sie laut Staatskanzlei „sachlich begründet eine kritische Anmerkung bezüglich irreführender Inhalte in einem Studiogespräch des SWR“. Der Staatskanzlei zufolge verfasste Raab das Schreiben in ihrer Funktion als stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende des SWR. Das hält die CDU-Fraktion wiederum für unglaubwürdig.