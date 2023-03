Parteien CDU-Fraktionschef will mit eigenen Ideen überzeugen

Zur Situation in der CDU-Fraktion sagte Schnieder: „Wir sind gar nicht auseinander.“ Nach der am 22. Dezember bekanntgegebenen Entscheidung zum Rücktritt von Christian Baldauf Ende März hatten mehrere CDU-Abgeordnete in Gesprächen mit Journalisten erklärt, dass dem Beschluss eine heftige Kontroverse vorausgegangen sei. Dabei fielen Begriffe wie Viererbande, Putsch und Intrigen. Dazu befragt sagten Baldauf und Schnieder damals, dass diese internen Dinge intern bleiben sollten.