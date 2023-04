Parteien CDU-Fraktionschef Schnieder fordert mehr Polizisten

Einige Regionen seien zu dünn ausgestattet. „Wenn ich bei mir in der Vulkaneifel sehe, in einem Flächenlandkreis so groß wie die Stadt Berlin, 60.000 Einwohner und nach 18.00 Uhr habe ich nur noch die Polizeiinspektion in Daun“, sagte Schnieder. „Wenn alles personell gut läuft, sind zwei Streifenwagen unterwegs oder sogar weniger - und dafür ist die Fläche einfach zu groß“, kritisierte der 47-Jährige. „Da brauche ich Manpower.“