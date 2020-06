CDU-Fraktionschef ruft zu Bündnistreue gegenüber den USA auf

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf im Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Nach der Ankündigung eines Teilabzugs von US-Truppen aus Deutschland will die CDU-Fraktion im Landtag einen Appell zur Bündnistreue gegenüber den USA einbringen. Er beobachte, „dass eine antiamerikanische Stimmung geschürt wird, die sich an dem jetzigen Präsidenten aufhängt“, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Montag.

„Den Amerikanern gegenüber muss man immer wieder deutlich machen: Wir halten zu euch.“