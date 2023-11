Ausbildung CDU-Fraktion will mehr Praxisanteil in Erzieherausbildung

Mainz · Die CDU-Fraktion setzt sich für eine praxisnähere Ausbildung für den Erzieherberuf in Rheinland-Pfalz ein. Die Ausbildung sollte frühzeitig praktische Erfahrungen in Kindertagesstätten, Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen beinhalten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl am Montag in Mainz.

06.11.2023, 13:58 Uhr

Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Damit könnte sichergestellt werden, dass die Absolventinnen und Absolventen gut auf ihre berufliche Tätigkeit vorbereitet seien. Eine dreijährige duale Ausbildung sollte zum Standard werden, erklärte Brandl. Die CDU-Fraktion spricht sich auch für ein vergütetes Vorpraktikum von mindestens einem halben Jahr für den Einstieg in den Beruf aus. Der Antrag der Oppositionsfraktion soll an diesem Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landtag debattiert werden. © dpa-infocom, dpa:231106-99-842264/2

(dpa)