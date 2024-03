CDU CDU-Fraktion macht zwölf Vorschläge gegen „Pflegenotstand“

Die CDU-Landtagsfraktion fordert ein „Aktionsbündnis Pflege“ in Rheinland-Pfalz. „Überall brennt die Hütte“, sagte der Sprecher für Soziales in der CDU-Fraktion, Michael Wäschenbach, am Montag in Mainz. Seine Fraktion werde zur Verbesserung der Lage zwölf Forderungen in der Plenarsitzung in dieser Woche einbringen. Die Fachkraftquote etwa müsse flexibler an die Gegebenheiten angepasst werden und die Investitionskosten in Pflegeeinrichtungen - wie in anderen Bundesländern - übernommen werden, verlangte Wäschenbach. Notwendig sei auch eine deutliche Entbürokratisierung.