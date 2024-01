Bildung CDU-Fraktion: Intensivklassen für bessere Deutschkenntnisse

Die CDU-Fraktion will sich im rheinland-pfälzischen Landtag für bessere Sprachkenntnisse von ausländischen Kindern in der Schule und eine stärkere Kriminalitätsprävention von Jugendlichen einsetzen. Die Christdemokraten sprechen sich für spezielle Intensivklassen für Schülerinnen und Schüler aus, die neu in das Schulsystem kommen und keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben, wie die Bildungsexpertin der Fraktion, Jenny Groß, am Freitag in Mainz sagte.