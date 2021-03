CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz bestätigt Baldauf an Spitze

Christian Baldauf, CDU-Fraktionsvorsitzender von Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa

Mainz Trotz der Niederlage bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag bleibt der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf weiter an der Spitze der Landtagsfraktion. Baldauf sei einstimmig für weitere fünf Jahre zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl nach der konstituierenden Sitzung der Fraktion am Mittwoch in Mainz mit.

Er habe nach der Wahl über einen Rückzug nachgedacht, sagte Baldauf. Er habe aber auch eine Verantwortung gegenüber der Fraktion und der Partei. Und er habe nicht wahrgenommen, „dass man gesagt hat, Personen müssten ausgetauscht werden“. Andere Interessenten für den Fraktionsvorsitz habe es nicht gegeben.

Als Konsequenz aus dem Wahlergebnis werde die Fraktion eine Zukunftswerkstatt einrichten, kündigte Baldauf an. Ziel sei es, „dass wir uns programmatisch und strategisch erneuern“. Statt Schuldzuweisungen müsse jetzt geprüft werden, wo es Probleme gebe und was sich verbessern lasse. Bei der ausführlichen Diskussion über Gründe für das Wahlergebnis sei klar geworden: „Es gibt Dinge, die nicht hausgemacht sind, es gibt Dinge die hausgemacht sind.“

Aus der Landtagswahl am Sonntag war die SPD mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer klar als Siegerin hervorgegangen.