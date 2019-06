CDU-Fraktion fordert mehr Studienplätze für Humanmedizin

Mainz Vor dem Hintergrund des Ärztemangels insbesondere in ländlichen Regionen hat die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion eine deutliche Erhöhung der Studienplätze für Humanmedizin gefordert. Sie solle von derzeit 430 im Jahr künftig um jeweils 200 jährlich erhöht werden.

Das sei nötig und packe das Problem bei der Wurzel, sagte der Landtagsabgeordnete Christoph Gensch am Mittwoch in Mainz.

Bis 2023 müssten hierzulande knapp 3500 niedergelassene Ärzte ersetzt werden, sagte Gensch. Berücksichtige man, dass neue Ärzte nicht mehr auf das immense Arbeitspensum heutiger und frühere niedergelassener Kollegen kommen dürften, seien sogar 1000 neue Mediziner pro Jahr nötig. Der gesundheitspolitische Sprecher Peter Enders sagte, er halte die Betreuung der dann deutlich mehr Studenten auch in der klinischen Ausbildung für machbar, künftig außer in Mainz auch in Trier. Zudem könne über einen Standort Koblenz nachgedacht werden.