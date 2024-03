Haushalt CDU-Fraktion fordert bessere Finanzausstattung für Kommunen

Die CDU-Fraktion fordert eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Die Städte, Gemeinden und Landkreise seien massiv unterfinanziert und verfügten über keine tragfähige Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben, sagte CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder am Montag in Mainz. Dabei stiegen nicht nur die Kosten, sondern auch die Aufgaben, die den Kommunen übertragen werden.