CDU-Fraktion: Demuth für Netzpolitik zuständig

Christian Baldauf (CDU). Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Mit Blick auf die nächste Landtagswahl ist die CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz dabei, sich inhaltlich und personell neu zu sortieren. Die Christdemokraten wollten vor allem in der Bildungs-, Sicherheits- und Netzpolitik mit eigenen Vorschlägen antreten, sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Donnerstag in Mainz.

Die Neuaufstellung sei noch nicht abgeschlossen, „es wird sich bei uns noch einiges verändern“.

Aufgabe von Bildungspolitik müsse es sein, schon von früher Kindheit an respektvolle Umgangs- und Verhaltensformen zu vermitteln, sagte Baldauf einen Tag nach einer Fraktionssitzung auf dem Hambacher Schloss in der Südpfalz. Er kritisierte, „dass dies alles zu kurz kommt“ und forderte, dass respektvoller Sprachgebrauch und der Umgang miteinander in den Mittelpunkt der gesamten Bildungspolitik gestellt werden müsse. „Wir müssen wieder mehr Benimm haben.“

Mit Blick auf die Sicherheits- und Netzpolitik sprach Baldauf davon, dass „dieser groß vor uns hergetragene Datenschutz“ die Verfolgung von strafbaren Meinungsäußerungen nicht behindern dürfe. Der Fraktionschef begrüßte die am Mittwoch von der Landesregierung angekündigte Einrichtung einer Taskforce gegen rechtsextreme Hetze als wichtigen Schritt. Darüber hinaus müsse aber auch die Einrichtung von Sonderdezernaten bei der Polizei geprüft werden.

Als Koordinatorin für Netzpolitik berief die Fraktion Ellen Demuth. In dieser Aufgabe solle sie auch zum „Personal Trainer“ für die eigenen Auftritte in sozialen Medien werden, sagte Baldauf. „Wir müssen fixer, schneller und forscher werden.“