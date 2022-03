Ukraine-Krieg : CDU fordert Willkommensklassen für ukrainische Kinder

Das Gebäude des Landtags des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag fordert die Einrichtung von speziellen Willkommensklassen für geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Diese sollten den Kindern das Ankommen in den Schulen erleichtern, teilte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Frank Wagner, am Dienstag in Saarbrücken mit.

Nach einer Eingewöhnungsphase müssten die Kinder dann in den Regelschulbetrieb integriert werden. „Aber nicht von Anfang an“, sagte Wagner. „Die Kinder, die überstürzt ihre Heimat verlassen mussten, müssen erst einmal alles verarbeiten und ankommen.“

Viele Bundesländer richten laut Wagner bereits Willkommens-, Vorbereitungs- oder Intensivklassen ein. So zum Beispiel Berlin, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern. Im Saarland brauche es auch solche Willkommensklassen. Wichtig sei auch, dass die Kinder Deutsch lernten, da sie sich womöglich eine längere Zeit in Deutschland blieben.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-623862/3

(dpa)