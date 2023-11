Lebensmittel CDU fordert Verkaufsstopp von „Hot Chips“ im Saarland

Das in den „Hot Chips“ enthaltene Chilibestandteil Capsaicin könne die Magenschleimhaut beschädigen und zu Atemnot, Erbrechen und Kreislaufkollaps führen, erläuterte Fretter. Besonders gefährlich seien die Chips deshalb, da der Schärfegehalt bei jedem Chip unterschiedlich ist, Verbraucherinnen und Verbraucher könnten die Schärfe also nicht selbst erkennen. „Deshalb appelliere ich an alle Eltern, ihre Kinder für die Gefahren dieser Mutprobe zu sensibilisieren. Man kann nur davon abraten, diese Chips zu verzehren oder an derartigen Mutproben teilzunehmen.“