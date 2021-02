CDU fordert Soforthilfe von 600 Millionen Euro für Kommunen

Mainz Gut drei Wochen vor der Landtagswahl stellt die Oppositionspartei Eckpunkte zum Kommunalen Finanzausgleich vor. Neben einer Soforthilfe fordert die Partei, dass das Land die Hälfte der aufgelaufenen Altschulden übernimmt.

Als Konsequenz aus dem Urteil der Verfassungsrichter zur Finanzausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz sollten Städte und Landkreise nach einer Forderung der CDU schon in diesem Jahr 300 Millionen Euro erhalten. Eine weitere Soforthilfe in gleicher Höhe müsse dann 2022 an die Kommunen gehen, heißt es in einem Eckpunkte-Papier der CDU zum Kommunalen Finanzausgleich, das die Partei am Freitag in Mainz vorstellte.