CDU fordert Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur

Mainz Im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus hat die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion einen Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur sowie einen Schüler-Preis für Zivilcourage gefordert.

„Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit den Nährboden zu entziehen“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier der größten Oppositionsfraktion. „Dreh- und Angelpunkt sind in diesem Kontext Bildung und Wissen.“