CDU fordert flächendeckende Corona-Tests in Altenheimen

Eine Laborantin führt Untersuchungen zum Coronavirus durch. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Mainz Der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach, hat von der rheinland-pfälzischen Landesregierung flächendeckende Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen nach dem Vorbild des Saarlands gefordert. Dies sei ein überfälliger Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit der Bewohner und des Personals, sagte der Beauftragte für Pflege der CDU-Fraktion am Freitag in Mainz.

