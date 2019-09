CDU-Finanzpolitiker gegen Negativzinsen für Kleinsparer

Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring. Foto: Jens-Ulrich Koch/Archivbild.

Saarbrücken Finanzpolitiker der Union wollen Negativzinsen für Kleinsparer unbedingt verhindern. Es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Negativzinsen für Privatguthaben in Höhe bis zu 100 000 Euro zu vermeiden, sagte der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring am Montag in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die haushalts- und finanzpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktionen in den Ländern und im Bund kritisierten zum Ende eines Treffens die „Null- und Negativzinspolitik“ der Europäischen Zentralbank (EZB).

Stefan Thielen, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Saarland, bezeichnete das Übergreifen von Negativzinsen auf immer mehr Märkte als Krisensignal, das „einen substanziellen Vertrauensverlust in die Geldpolitik“ zu befeuern drohe. In einer Erklärung der Unions-Finanzpolitiker hieß es, falls die Banken die Negativzinsen auch bei kleineren Vermögen weitergäben, würden Sparanreize beseitigt: „Damit steht die Vermögensbildung breiter Bevölkerungsschichten auf dem Spiel.“ Die EZB müsse „die Weichen zur Rückkehr zu einer konventionellen Geldpolitik stellen“.