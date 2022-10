Regierung : CDU fehlt Entschuldigung von Lewentz für persönliche Fehler

Mainz Nach Ansicht der oppositionellen CDU ist der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) mit seinem Rücktritt „endlich seinem Amt, seinem Amtseid und der Verantwortung für die Menschen in unserem Bundesland“ gerecht geworden.

Der Schritt sei überfällig gewesen, kritisierte der Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Mittwoch auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. Er monierte, dass sich Lewentz in seiner Rücktrittsrede nicht für persönliche Fehler und Fehleinschätzungen entschuldigt habe.

Die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Untersuchungsausschuss des Landtags werde intensiviert, kündigte Baldauf an: „Wir sind noch lange nicht am Ende“. Es gehe nun darum aufzuklären, wo die Verantwortung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) liege. Die CDU behalte sich vor, Dreyer erneut vor den Untersuchungsausschuss zu laden. Die jetzt nachträglich bekannt gewordenen Unterlagen hätten eine neue Situation geschaffen, die anders sei als bei Dreyers Befragung im April. Dreyer trage eine große Verantwortung, zumal sie in der vergangenen Woche Lewentz noch den Rücken gestärkt habe.