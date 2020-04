CDU ehrt Kohl mit Video: Öffentliches Gedenken abgesagt

Mainz Wegen der Corona-Krise will die CDU Rheinland-Pfalz den 2017 gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl an dessen 90. Geburtstag an diesem Freitag (3. April) mit Videobotschaften würdigen. Geplant seien etwa Clips der CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner und von Fraktionschef Christian Baldauf, sagte ein Parteisprecher in Mainz.

