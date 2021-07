CDU: Ehrenamtliche von Veröffentlichungspflicht ausgenommen

Mainz Die oppositionelle CDU-Landtagsfraktion will mit einem eigenen Gesetzentwurf erreichen, dass ehrenamtliche Bürgermeister und Feuerwehrführer von der Veröffentlichungspflicht ihrer Nebentätigkeiten ausgenommen werden.

Das betreffe mehrere Tausend Menschen: alle Bürgermeister in den Ortsgemeinden sowie alle Feuerwehrführer in den Orts- und Verbandsgemeinden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Martin Brandl, am Freitag in Mainz.