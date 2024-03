Energie CDU drückt beim Windkraftausbau aufs Tempo

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion fordert mehr Tempo beim Ausbau der Windkraft. Bis Ende 2026 sollten bereits 2,2 Prozent der Landesfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen werden, forderte der klimapolitische Sprecher der Fraktion, Markus Wolf, am Mittwoch in Mainz. Dafür werde seine Fraktion in der Landtagssitzung in der kommenden Woche einen Änderungsantrag zum sogenannten Landeswindenergiegebietegesetz (LWindGG) der Ampel-Regierung einbringen.