CDU dringt auf Ausbau der Schulsozialarbeit

Mainz Die CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz hat der Landesregierung eine Vernachlässigung der Schulsozialarbeit vorgeworfen und eine Verdoppelung der dafür vorgesehenen Stellen auf rund 1000 gefordert.

In der Corona-Situation wachse die Sorge, dass Schüler aus sozial schwierigen Verhältnissen abgehängt werden könnten, sagte am Donnerstag der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl.

Auch wenn die Schulsozialarbeit bislang der Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet und damit Aufgabe der Kommunen sei, müsse sich das Land mehr engagieren, sagte Brandl. Ein so wichtiges Instrument dürfe nicht vom Geldbeutel der Kommunen abhängig sein. „Wir wollen mehr Zeit für Kinder, angefangen in der Kita.“

Zur Antwort des Bildungsministeriums auf eine Landtagsanfrage sagte die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Beilstein, es sei Besorgnis erregend, wenn gerade die Städte mit besonders hohem Bedarf an Schulsozialarbeit am wenigsten kommunale Mittel dafür bereitstellten. Während landesweit auf 1000 Schülerinnen und Schüler eine Stelle für die Schulsozialarbeit entfalle, seien es etwa in Mainz nur 0,74.