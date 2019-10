CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer beim Unions-Nachwuchs

Saarbrücken Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Saarbrücken erwartet. Die Parteichefin und Verteidigungsministerin steht wegen schlechter Umfragewerte intern unter Druck.

So war der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz - bei der Wahl zum Parteivorsitz im Dezember 2018 knapp gescheitert - am Freitagabend mit großem Applaus gefeiert worden. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn wurde am Samstag mit Begeisterung empfangen. Beide ließen Kritik an der Führungsarbeit Kramp-Karrenbauers erkennen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet beschränkte sich weitestgehend auf inhaltliche Äußerungen zu den politischen Problemen in Deutschland, Europa und der Welt. Auch er bekam großen Beifall.