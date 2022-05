CDU-Chef Baldauf für „Ideenwerkstatt“ statt Frauenquote

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU- und Fraktionschef Christian Baldauf will mit einer „Ideenwerkstatt“ mehr Frauen für politische Arbeit in der Union begeistern. „Eine Quote macht unsere Partei noch lange nicht moderner oder schafft es, Wählerinnen für uns zu begeistern“, sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Wir brauchen eine Lösung, die von der Breite der Partei getragen wird.“ Diese solle mit Hilfe der „Ideenwerkstatt“ gefunden werden. Einzelheiten zu der Werkstatt nannte er noch nicht.

„Wenn Frauen in unserem Land mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, dann ist es richtig und wichtig, wenn sie auch paritätisch auf den Listen wiederzufinden sind“, betonte der Oppositionsführer. „Das bedeutet dann auch, zu hinterfragen, warum die Politik vielleicht zu unattraktiv für manche Frau ist.“

„Wir müssen auf allen Ebenen mehr Frauen für die politische Arbeit begeistern“, sagte Baldauf. „Das fängt vor Ort an, gerade auf kommunaler Ebene.“ In den Gemeinden, Kreisen und Städten würden Frauen gesucht, die sich für die Allgemeinheit einsetzten und auch bereit seien, Ämter zu übernehmen. „Wir wollen, dass die Parteien die gesellschaftliche Wirklichkeit besser abbilden.“

