Landtag CDU bietet Ministerpräsident Zusammenarbeit bei Migration an

„Die Aufgabe ist auch deshalb so groß, weil wir hier vernetzt denken müssen“, mahnte der Oppositionsführer. Die Politikfelder Migration, innere Sicherheit, Bildung und Soziales seien nicht mehr voneinander zu trennen. Vielen Menschen fehle es an Zukunftshoffnung. „Da ist das Gefühl einer Dauerkrise, die nicht enden will - Terror, Kriege, Corona, Klima, Inflation, Migration.“ Deshalb sei die größte und wichtigste Aufgabe, das schwankende, gesellschaftliche Fundament zu stabilisieren und Politik so zu gestalten, dass sie das Vertrauen der Menschen nicht länger enttäuschen, sondern neu zurückgewinnt.