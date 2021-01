CDU beschließt am Samstag Programm zur Landtagswahl

Gerd Schreiner, CDU-Generalsekretär in Rheinland-Pfalz. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz Drei Tage vor einem digitalen Parteitag hat die CDU Rheinland-Pfalz Eckpunkte ihres Programms für die Landtagswahl vorgestellt. Das Programm steht unter dem Leitspruch „Mutig. Möglich. Machen“. Spitzenkandidat Christian Baldauf erklärte dies am Mittwoch mit dem Anspruch: „Wir wollen vieles verändern, was in Rheinland-Pfalz aus unserer Sicht nicht gut läuft.“ Schwerpunkte des Programms seien Bildung, Wirtschaft und Gesundheit.

„Wir betreten mit diesem Landtagswahlprogramm Neuland“, sagte CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner. So werde das landesweit gültige Konzept von Programmen in den 14 Kulturregionen ergänzt. „Wir wollen nicht, dass in Mainz am grünen Tisch entschieden wird, was angeblich vor Ort gut und richtig ist.“