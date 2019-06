CDU befürwortet Trennung von Abschiebe- und Strafhaft

Mainz Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag kritisiert die von der großen Koalition im Bund beschlossene Aufhebung der bisherigen Trennung von Abschiebe- und Strafhaft. Die mit dem „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ ermöglichte Unterbringung von Abschiebehäftlingen in Justizvollzugsanstalten „ist aus unserer Sicht der falsche Weg“, erklärte am Mittwoch der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, Matthias Lammert.

Auch das FDP-geführte Justizministerium in Mainz und das von den Grünen geleitete Integrationsministerium haben wegen dieser oder anderer Bestimmungen des Gesetzes nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Empfehlung von zwei Fachausschüssen des Bundesrats mitgetragen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die SPD als größte Partei in der Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz stellte sich jedoch gegen Beratungen im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, weil sich das Gesetz damit verzögern würde. Die Landesregierung beschloss daraufhin, der Linie des Koalitionsvertrags für solche Fälle zu folgen und sich bei der Abstimmung im Bundesrat am kommenden Freitag zu enthalten.