Steuern CDU: Abschaffung von Grunderwerbssteuer bei Immobilienkauf

Angesichts der Altersstruktur von Eigenheimbesitzern im Land sei davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren eine Vielzahl bestehender Gebäude auf den Markt kommen würden. Diese würden dringend benötigt, um den hohen Bedarf an Wohnraum zu decken, hieß es. „Wir möchten gerade junge Menschen dabei unterstützen, dass der Traum vom Eigenheim wirklich Realität wird“, sagte Karina Wächter, wohnungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion. Die Grunderwerbssteuer in Rheinland-Pfalz liegt bei fünf Prozent.