Auszeichnung : Carl-Zuckmayer-Medaille für Schriftstellerin Haratischwili

Mainz Die georgisch-deutsche Dramatikerin und Romanautorin Nino Haratischwili wird mit der Carl-Zuckmayer-Medaille ausgezeichnet. Der 39 Jahre alten Schriftstellerin gelinge es „auf faszinierende Weise, Unterhaltung mit Haltung zu verbinden und dabei Einzelschicksale und Historie zu verschmelzen“, begründete die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch laut Mitteilung die Entscheidung für die Literatin.

Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird vom Land Rheinland-Pfalz seit 1979 jährlich vergeben, in der Regel am 18. Januar, dem Todestag des in Rheinhessen geborenen Schriftstellers (1896-1977). So auch diesmal, am 18. Januar 2023. Geehrt werden Persönlichkeiten, die sich um die deutsche Sprache in besonderer Weise verdient gemacht haben. Die Auszeichnung ist mit einer Bronze-Medaille und einem 30-Liter-Fass Nackenheimer Wein ausgestattet, dem Lieblingswein Zuckmayers („Der Hauptmann von Köpenick“).