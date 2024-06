Migration Caritas: Abschiebehaft in Ingelheim rechtswidrig

Das Integrationsministerium in Mainz teilte mit, ein rheinland-pfälzisches Abschiebehaft-Vollzugsgesetz sei in Vorbereitung. Grundsätzlich unterschieden sich die gesetzlich festgelegten Haftbedingungen nicht von denen in anderen Bundesländern. In der sogenannten Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim würden richterliche Haftbeschlüsse vollzogen. Eine Überprüfung dieser Haftbeschlüsse sei Sache unabhängiger Gerichte.