Rheinland-Pfalz Cannabis und Bezahlkarte für Flüchtlinge Themen im Landtag

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Mainzer Landtag, Carl-Bernhard von Heusinger, sagte zuletzt, mit dem Vorhaben solle schlicht die Politik an die Wirklichkeit angepasst werden - auch um den Schwarzmarkt zu verringern und Probleme etwa mit verunreinigtem Cannabis besser in den Griff zu bekommen. Grünen-Fraktionschefin Pia Schellhammer sagte, in der Debatte müsse der Gesundheitsschutz stärker in den Fokus gerückt werden. Sie habe Sorgen, dass die Debatte über das Thema unsachlich werde.