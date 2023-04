Durchsuchungen Cannabis-Plantage im Saarland ausgehoben: Fünf Festnahmen

Nalbach · Ermittler haben am Freitagabend fünf mutmaßliche Betreiber einer professionell angelegten Cannabis-Plantage in Nalbach (Landkreis Saarlouis) festgenommen. Die Männer aus Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden im Alter von 28 bis 56 Jahren sollen am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit.

01.04.2023, 08:24 Uhr

Polizisten nehmen einen Mann fest. Foto: Beckerbredel/BeckerBredel/dpa/Archivbild

Sie hatten demnach die Indoor-Plantage mit über 1000 Marihuanapflanzen angelegt. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des saarländischen Landespolizeipräsidiums und des Zollfahndungsamts in Frankfurt am Main hob die Plantage am Freitagabend aus. Im Rahmen weiterer Durchsuchungen stellten die Ermittler mehrere Autos und Handys sicher, die den festgenommenen Männern zugeordnet wurden. © dpa-infocom, dpa:230401-99-170025/2

(dpa)