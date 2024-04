Gesellschaft Cannabis-Legalisierung: Suchthilfe-Vertreter sehen Vorteile

Seit Ostermontag gelten weite Teile des umstrittenen Cannabisgesetzes. Damit ist fortan auch in Rheinland-Pfalz für Erwachsene ab 18 Jahren der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt. In der eigenen Wohnung sollen drei Cannabispflanzen erlaubt sein und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Verboten bleibt Kiffen allerdings im öffentlichen Raum unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite zu solchen Einrichtungen.