Regionalliga : Cannabis: Dopingverfahren gegen Mainzer Fußball-Talent

Ein Schild weist auf die Antidoping-Kontrolle hin. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Karlsruhe Gegen den Mainzer Fußballer Keanu Kraft ist ein Dopingverfahren eingeleitet worden. Wie die Regionalliga Südwest GbR am Dienstag mitteilte, wurde bei dem Vertragsfußballer des FSV Mainz 05 II bei einer Dopingkontrolle am 28. August die auf der Doping-Verbotsliste stehende und zur Gruppe der Cannabinoide gehörende Substanz Carboxy-THC in zu hoher Menge nachgewiesen.

Der Junioren-Nationalspieler hat auf die Analyse der B-Probe verzichtet. Die Verantwortlichen haben nach Bekanntgabe der Ergebnisse ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet. Gegner Bahlinger SC hat wegen des Vergehens Einspruch beim Sportgericht gegen die Wertung der mit 1:2 verlorenen Partie am vierten Spieltag eingelegt.

(dpa)