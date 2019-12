Campino als Punk-Prediger: Kirchenkonzert in Speyer

Speyer Am Vorabend des 2. Advent stellt die Evangelische Kirche der Pfalz der Punkrockband Die Toten Hosen ihre Hauptkirche zur Verfügung. Die Gruppe musiziert und diskutiert. Es ist ein denkwürdiger Abend.

Bei einem Kirchenkonzert in der Pfalz hat die Band Die Toten Hosen („Tage wie dieser“) einen intimen Einblick in ihr fast 40-jähriges Werk gegeben und sich Fragen von Besuchern gestellt. „Wenn das mein Vater noch erlebt hätte, der war lange Presbyter in der Evangelischen Kirche, der hätte sich gefreut“, sagte Sänger Campino, der am Ende des Auftritts vor etwa 350 Menschen singend über die Bänke der protestantischen Gedächtniskirche von Speyer stieg. Das vom SWR am Samstagabend organisierte und rund zweieinhalbstündige Konzert der Punkrockband aus Düsseldorf wurde im Radio übertragen.