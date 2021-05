Camping möglich: In Fachbach steht das Telefon nicht still

Fachbach An einigen Orten in Rheinland-Pfalz haben Campingplätze pünktlich zum verlängerten Himmelfahrtswochenende wieder Camper empfangen können. Oliver Schupp, der einen Campingplatz in Fachbach (Rhein-Lahn-Kreis) an der Lahn betreibt, bekommt nach Monaten geschlossener Türen viele Anfragen.

„Das Telefon klingelt ununterbrochen von morgens bis abends“, sagte Schupp. Die 100 touristischen Plätze und 20 Saisoncamper-Plätze seien in der nächsten Zeit nahezu vollständig belegt, auch die acht Dauercamper könnten wieder zurückkehren. „Die Leute sind natürlich alle sehr froh, dass es mit dem Camping wieder los geht“, sagte Schupp.

Fast ausgebucht ist der Platz laut Schupp schon für die kommenden drei Wochen zum Wochenende von Fronleichnam Anfang Juni. „Nur in der Woche haben wir vielleicht noch ein paar Plätzchen frei“, sagte Schupp. Mehr als sechs Monaten war der Campingplatz laut Schupp geschlossen, eigentlich war nur eine Winterpause zwischen Januar und Mitte März geplant gewesen.

Zahlreiche Anrufer schickt Schupp mittlerweile zu anderen Campingplätzen. „Wir tauschen uns da aus“, sagte der Campingplatzbesitzer. So darf nun unter anderem auch am Deutschen Eck in Koblenz über Himmelfahrt gecampt werden. Aufgrund eines Systemfehlers hatte es den Angaben zufolge zunächst geheißen, die Sieben-Tage-Inzidenz sei über 100 geklettert. Die Angaben hat die Stadt aber mittlerweile korrigiert.

In Rheinland-Pfalz ist in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz unter 100 sogenannter „kontaktarmer Urlaub“ möglich. Wo die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen fünf Tage hintereinander unter 100 liegt, darf in Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen geurlaubt werden. Laut Schupp gibt es für die Gäste in Fachbach auf dem Gelände zudem ein kleines Testzentrum.

Dass über das verlängerte Wochenende nicht nur die Sonne vom Himmel strahlen soll, ist laut Schupp kein Problem. „Camper sind da schmerzfrei.“ Mit ihren sanitären Anlagen an Bord seien sie autark. Die Anlangen nämlich sind auf dem Campingplatz in Fachbach aufgrund der Bestimmungen weiterhin geschlossen.