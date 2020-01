Calmund nach Magenverkleinerung: „Ich fühle mich gut“

Offenbach Der frühere deutsche Fußball-Funktionär und TV-Entertainer Reiner Calmund hat sich im Kampf gegen sein Übergewicht einer Magenverkleinerung unterzogen. „Wenn die Kilos auf die Gelenke drücken, dann schmerzt das mitunter ganz gehörig.

Calmund hat den Eingriff in einer Spezialklinik in Offenbach vornehmen lassen und bislang alles gut überstanden. „Ich fühle mich gut. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen Bammel. Aber es lief alles reibungslos. Das ist hier oberste Liga und eine Wohlfühlstation“, meinte Calmund, der nach dem Eingriff auf der Intensivstation lag.