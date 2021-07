Ca 100 Wohnungen im Kampf gegen Kindesmissbrauch durchsucht

Mainz Die Corona-Pandemie, die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets sowie treffgenauere Maschinen in den USA: Die Zahl der bekanntgewordenen Fälle von Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Fotos solcher Straftaten nimmt deutlich zu.

Bei einer landesweiten Razzia in rund 100 Wohnungen zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch ist ein Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts vollstreckt worden. Bei der seit Monaten vorbereiteten und koordinierten Aktion aller fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien wurden am Mittwoch Hunderte Speichermedien sichergestellt, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Mainz sagte. Dabei gehe es vor allem um die Verbreitung von Abbildungen des sexuellen Missbrauchs von Jungen und Mädchen.