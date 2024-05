Fußball BVB nutzt das Bundesliga-Finale als Vorbereitung für Wembley

Borussia Dortmund will nach dem Einzug ins Finale der Champions League die verbleibenden beiden Spieltage in der Fußball-Bundesliga als Vorbereitung für Wembley nutzen. „Wir wollen am Saisonende noch was ganz Großes erreichen und das wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt einen Gang herunterschalten. Wir wollen den Rhythmus hochhalten und weiter Spiele gewinnen“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Freitag. Nächster Gegner ist am Samstag (18.30 Uhr/Sky) der FSV Mainz 05 - gegen den der BVB in der vergangenen Saison am letzten Spieltag beim 2:2 die Meisterschaft verspielte.