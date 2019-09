Busverkehr im Norden und Westen durch Warnstreik lahmgelegt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein Warnstreik im privaten Verkehrsgewerbe hat am Donnerstag zahlreiche Busfahrgäste im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz getroffen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Fahrer der DB-Regio Bus Rhein-Mosel GmbH und der MB Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft mbH zu ganztätigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Dem Arbeitgeberverband zufolge ist das Budget dafür „nicht da“. Es sei von Beginn das Ziel gewesen, „ein modernes, zukunftsfestes und in sich widerspruchsfreies Tarifwerk zu schaffen“. So etwas könne nicht quasi aus dem Ärmel geschüttelt werden. Es habe in den bisherigen Gesprächen außerdem bereits Annäherungen in mehreren Punkten gegeben. In den Verhandlungen geht es insgesamt um rund 30 000 Beschäftigte.